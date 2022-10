CSU-Ministerpräsident Markus Söder begrüßt die Teilnehmer des CSU-Parteitags in Augsburg. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Zudem wird CDU-Chef Merz erwartet. Der Vorsitzende der Schwesterpartei soll am Mittag zu den Delegierten sprechen. Gestern hatte Parteichef Söder die CSU auf die Landtagswahl in Bayern im Herbst nächsten Jahres eingeschworen. Darüber hinaus attackierte der Ministerpräsident in seiner Rede die Bundesregierung. Dem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP warf er eine historisch schlechte Regierungsarbeit vor. Entscheidungen in der Energiekrise kämen zu spät, seien regelmäßig nicht ausreichend und häufig zu kurz gedacht, führte Söder aus.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.