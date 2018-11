CSU-Chef Seehofer legt sein Amt als Parteivorsitzender Mitte Januar nieder.

Er werde für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag mit Neuwahlen des Parteivorsitzenden einladen, erklärte er in München. Zu diesem Zeitpunkt stelle er sein Amt zur Verfügung. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister äußerte sich Seehofer nicht.



Eine offizielle Bewerbung für Seehofers Nachfolge im Parteiamt gibt es noch nicht. In der CSU geht man aber davon aus, dass Ministerpräsident Söder dafür in Frage kommt. Auch der Spitzenkandidat der EVP-Fraktion für die Europawahl, der CSU-Politiker Weber, hält sich eine Kandidatur offen. Über eine mögliche Bewerbung werde er in den nächsten Tagen entscheiden, sagte Weber dem "Handelsblatt".



Seehofers Erklärung im Wortlaut:

"Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein. Ich werde deshalb für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag der CSU mit Neuwahl des Parteivorsitzenden einladen. Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen. Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann. Zur Vorbereitung des Sonderparteitags wird am 17. Dezember 2018 eine Vorstandssitzung der CSU stattfinden."