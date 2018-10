Drei Tage nach der Landtagswahl in Bayern will die CSU heute Sondierungsgespräche über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen führen.

Am Vormittag empfangen Ministerpräsident Söder und Parteichef Seehofer im Landtag Vertreter der Freien Wähler, für den Nachmittag ist ein Treffen mit Repräsentanten der Grünen geplant. Eine Entscheidung könnte bereits am Abend oder Donnerstag früh in einer Telefonschaltkonferenz des CSU-Präsidiums fallen.



Seehofer und Söder bevorzugen ein Regierungsbündnis mit den Freien Wählern. Bei den Grünen sehen sie erhebliche inhaltliche Differenzen, etwa in den Bereichen Innenpolitik und Umweltschutz.



Die CSU hatte bei der Wahl am Sonntag 37,2 Prozent der Stimmen erhalten. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 17,5 Prozent vor den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD kam auf 10,2 Prozent, die SPD auf 9,7 und die FDP auf 5,1 Prozent.