Die CSU hat sich innerhalb von nur zwei Wochen aus einer Gewinner- in eine Verlierer-Position bugsiert. Sie ist aus einer offensiven in eine defensive Position gerutscht. Und zwar nicht nur in Berlin, wo sich Horst Seehofer mit zahlreichen Rücktritts-Forderungen konfrontiert sieht, sondern auch daheim in Bayern, sogar in der eigenen Partei. Drei Monate vor der entscheidenden Landtagswahl kündigen gleich mehrere verdiente Alt-CSU-ler ihre Partei-Mitgliedschaft. Etwa der Ex-Landrat Harald Leitherer aus Schweinfurt. Nach 49 Jahren in der CSU schreibt Leitherer: "Ich muss raus aus dieser Partei! Immer noch eine stärkere Provokation, das ist einfach nicht anständig."

Kritik kommt von überall in der CSU

Wäre Leitherer ein Einzelfall, müsste sich die Parteispitze keine Sorgen machen. Aber die Kritik kommt von überall in der CSU. Von der Basis bis hin zu Mandatsträgern, von Franken bis Altbayern. Und das mitten im Wahlkampf.

Das Erstaunliche ist: Es geht den meisten innerparteilichen Kritikern gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um den Ton. Die meisten stimmen mit der Parteispitze darin überein, dass es an den deutschen Grenzen eine bessere Kontrolle und im Land ein besseres Management der Flüchtlingssituation brauche. Auch mit Horst Seehofers Asyl-Masterplan sind die meisten CSU-Mitglieder an der Basis einverstanden.

Keine verbalen Schienbeintritte von Seehofer gewünscht

Aber nicht mit Seehofers Stil. Nicht mit verbalen Schienbeintritten gegen die Kanzlerin oder abzuschiebende Asylbewerber. Die CSU-Basis will Härte, aber keine Häme. Das, so sagt ein CSU-Ortsvorsitzender aus Oberbayern, sei für ihn der Unterschied zwischen CSU und AfD. Die AfD bediene in ihrer Sprache und ihrem Verhalten Ressentiments bis hin zum Hass. Die CSU dagegen sei die Partei, die erkannte Probleme tatsächlich lösen wolle und könne. Das habe man schließlich jahrzehntelang in Bayern bewiesen.

Aber was ist jetzt in Horst Seehofer gefahren? Was ist mit seinem Gespür für Stimmungen, mit seinem Fokus auf Lösungen und seiner Begabung für das richtige Timing passiert? Überfordert ihn, den Nicht-Juristen, das gewaltige Innenministerium? Fühlt er sich in Berlin ausgegrenzt? Oder ist es am Ende so, wie einer seiner Gegner in München mutmaßt: Seehofer zerschlage absichtlich Porzellan in Berlin, um sich an den CSU-Landtagsabgeordneten in München zu rächen, die ihn vom Sockel des bayerischen Ministerpräsidenten gestoßen haben. Denn jede schlechte Umfrage in Bayern treibt den CSU-Mandatsträgern im Freistaat Schweißperlen auf die Stirn. Und einem besonders: Markus Söder. Der baut schon vor: die schlechten Umfragen seien "Berliner Werte" und hätten mit Bayern nichts zu tun. Soll heißen: Seehofer ist Schuld, nicht ich. Im Ton gibt sich Söder neuerdings zurückhaltend, geradezu zahm.

Dabei hatte die CSU beste Karten, um mit Schwung in den Landtagswahlkampf zu starten: Nach der harten Auseinandersetzung mit Merkel hätte Seehofer im Ton konziliant, in der Sache unnachgiebig auftreten können. Tenor: Die CSU hat sich im Asylstreit durchgesetzt. Aber wir triumphieren nicht, sondern arbeiten sachorientiert und gewissenhaft an der Umsetzung des Erreichten. Wir gehen freundlich mit der Kanzlerin um - aber wir schauen ihr auf die Finger. Und ansonsten: Bayern, Bayern, Bayern. Das beste Bundesland der Welt. Wir pflastern den Freistaat mit Geschenken - denn Geld ist ja genug da.

In Berlin hätte Seehofer den Masterplan Asyl zusammen mit Bundes-Entwicklungshilfe-Minister Müller der Öffentlichkeit vorstellen sollen. Tenor: In diesem Papier steckt beides drin – viel Geld für die Fluchtursachen-Bekämpfung, aber auch harte Maßnahmen gegen abgelehnte oder gar straffällig gewordene Asylbewerber.

Seehofers Schmutzeleien

Aber stattdessen pöbelte Seehofer. Witzelte. Leistete sich das, was er vor vielen Jahren an seinem jetzigen Nachfolger Markus Söder bemängelte: Schmutzeleien.

Am 14. Oktober wählen die Bürger in Bayern. Ist Horst Seehofer dann noch CSU-Chef? Gut möglich, denn weder Markus Söder noch Alexander Dobrindt wollen derzeit seinen Posten haben. Seehofer wird gebraucht - als Sündenbock. Als Platzhalter. Als Berliner Blitzableiter. Aber die Ära Seehofer ist schon jetzt beendet.

Michael Watzke (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Michael Watzke, geboren 1973 in Remscheid, absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Er studierte Politik und Soziologie in München und Washington DC. Nach Stationen bei SZ und BILD arbeitete er als Chefreporter für Antenne Bayern. 2003 gewann er den Axel-Springer-Preis. Danach Ausbildung an der Drehbuch-Werkstatt der HFF München. Als Autor des TV-Dramas "Das letzte Stück Himmel" (Regie: Jo Baier) erhielt er den Robert-Geisendörfer-Preis und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Arbeit als Regisseur und Produzent. Seit 2010 berichtet er für Deutschlandradio als Bayern-Korrespondent aus München.