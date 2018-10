Der frühere bayerische Ministerpräsident Stoiber macht gesellschaftliche Veränderungen in Bayern für das seit Monaten anhaltende Umfragetief der CSU verantwortlich.

In den vergangenen Jahren habe es aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs eine einzigartige Wanderungsbewegung nach Bayern gegeben, sagte Stoiber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus allen Teilen Deutschlands seien in den vergangenen zehn Jahren mehr als eine Million Menschen nach Bayern gekommen. Nicht jeder von ihnen könne wissen, welchen großen Anteil die CSU am Erfolg Bayerns habe.



Ganz ähnlich hatte sich schon Stoibers Nachfolger im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten, Günther Beckstein, im August im Deutschlandfunk geäußert. Beckstein sagte, in Bayern habe sich die soziologische Struktur in den vergangenen Jahren stark verändert. Die bayerische Gesellschaft sei vielfältiger geworden. Vor diesem Hintergrund werde es für jede Partei zunehmend schwieriger, absolute Mehrheiten zu erringen.