Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (dpa/picture alliance/photothek)

Es habe dafür große Zustimmung gegeben, sagte Söder nach einer Videokonferenz des CSU-Vorstands in München. Auf Dauer sei dies der Weg, um gesellschaftlichen Frieden zu schaffen. Eine partielle Impfpflicht schaffe Ungerechtigkeit. Weiter betonte Söder, man sollte jetzt die Debatte führen. Die Impfpflicht müsse dann rechtzeitig vor der nächsten Welle kommen.

Bundesgesundheitsminister Spahn betrachtet eine allgemeine Impfpflicht nach wie vor kritisch. Wahrscheinlich werde zum Ende des Winters "so ziemlich jeder in Deutschland entweder geimpft, genesen oder gestorben" sein, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die hochansteckende Delta-Variante. In jedem Fall sei aber eine Pflicht zum Impfen moralisch geboten.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.