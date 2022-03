Die CSU-Spitze hat ihren Europapolitiker Weber offiziell zum Kandidaten für den EVP-Chefposten nominiert. (imago stock&people)

Das Votum sei einstimmig erfolgt, hieß es nach einer Vorstandssitzung in München. Die Europäische Volkspartei will bei ihrem Kongress Ende Mai in Rotterdam einen neuen Vorstand wählen. Der bisherige Amtsinhaber, der frühere EU-Ratspräsident Tusk, will dort nicht erneut als EVP-Chef kandidieren. Weber hatte bereits vor Monaten angekündigt, das Spitzenamt in der bürgerlich-christdemokratischen Partei anzustreben.

