Markus Söder und Alexander Dobrindt kommen zur Klausurtagung der CSU-Landesgruppe des Deutschen Bundestages. (dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Die Auseinandersetzung mit der Ampel-Koalition werde an Intensität zunehmen, sagte Dobrindt zum Auftakt einer Klausurtagung in Berlin. Fälle wie die Streichung der KfW-Förderung für den Bau von Energiesparhäusern sowie Untätigkeit bei hoher Inflation und Energiepreisen zeigten die Respektlosigkeit von SPD, Grünen und FDP gegenüber der Gesellschaft. Parteichef Söder sagte, in diesen Zeiten müsste eine Bundesregierung eigentlich ein Gefühl von Sicherheit, von Verlässlichkeit und von Klarheit definieren. Das sei jedoch nicht der Fall.

Zu der zweitägigen Veranstaltung werden unter anderem der Chef der spanischen Konservativen, Casado, und der CDU-Vorsitzende Merz erwartet.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.