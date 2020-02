Im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um so genannte "Cum-Ex"-Aktiengeschäfte ist in Frankfurt am Main erneut eine Geschäftsbank durchsucht worden.

Vor der deutschen Niederlassung der niederländischen Großbank ABN Amro fuhr ein Großaufgebot der Polizei auf, wie zuerst WDR, Süddeutsche Zeitung und das Handelsblatt berichteten. Ein Sprecher der ABN Amro erklärte, man kooperiere mit den deutschen Behörden.



Bei "Cum-Ex"-Geschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um sich Steuern erstatten zu lassen, die sie gar nicht gezahlt hatten. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Gesetz geändert.