Die Deutsche Bank soll Medienberichten zufolge schon früh von umstrittenen Dividendengeschäften zu Lasten des deutschen Staates gewusst haben.

Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR war das Geldinstitut bereits im März 2007 darüber informiert, dass Banken und Fonds den Fiskus mit sogenannten "Cum-Ex"-Geschäften systematisch betrogen haben. Das gehe aus internen E-Mails hervor. Die Deutsche Bank habe aber davon abgesehen, die Bundesregierung zu warnen und sich stattdessen entschieden, bei den Aktien-Geschäften als Dienstleister mitzuverdienen. Die Deutsche Bank erklärte, sie habe an einem organisierten "Cum-Ex"-Markt weder als Käuferin noch als Leerverkäuferin teilgenommen. Als großer Marktteilnehmer sei man jedoch in solche Geschäfte von Kunden eingebunden gewesen.



Bei den umstrittenen Aktiengeschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, die am Ende dazu führte, dass die Finanzämter Kapitalertragsteuern erstatteten, die gar nicht gezahlt worden waren. Europaweit soll sich der Schaden auf mehr als 55 Milliarden Euro belaufen.