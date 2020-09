Die Hamburger Warburg Bank hat offenbar versucht, Einfluss auf die Politik der Hansestadt zu nehmen, um einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen.

Das geht aus Tagebüchern des Warburg-Mitinhabers Olearius hervor, die Reporter von NDR, der Süddeutschen Zeitung und der Wochenzeitung "Die

Zeit" einsehen konnten. Demnach hat sich Olearius in den Jahren 2016 und 2017 mindestens drei Mal mit dem damaligen Ersten Hamburger Bürgermeister und jetzigem Bundesfinanzminister Olaf Scholz getroffen. Hintergrund der Gespräche sollen laut Aufzeichnungen von Olearius mögliche Steuerrückforderungen der Stadt Hamburg in Millionenhöhe gewesen sein.

Scholz sprach bislang von einem Treffen

Bislang hatte Scholz lediglich von einem Besuch des Bank-Chefs im Jahr 2017 gesprochen. Die anderen Treffen soll er nicht erwähnt haben, auch nicht, als der Vorgang im März und im Juli Thema im Bundestags-Finanzausschuss war.



Olearius soll - auch in Gesprächen mit anderen SPD-Politikern - versucht haben, Steuerrückforderungen der Stadt in zweistelliger Millionenhöhe abzuwenden. Gegenüber Panorama und "Zeit" soll Scholz die Treffen mit Olearius nun bestätigt, aber strikt zurückgewiesen haben, zu Gunsten von Warburg interveniert zu haben.

Auch Kontakt zu anderen Politikern

Kontakt hatte Olearius in der Angelegenheit demnach auch zu dem damaligen haushaltspolitischen Sprecher der SPD im Bundestag, Johannes Kahrs, sowie zu dem Hamburger SPD-Politiker Alfons Pawelczyk. Brieflich soll er sich zudem in Absprache mit Scholz an den damaligen Hamburger Finanzsenator und heutigen Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher gewandt haben.



Die Vorgänge sind laut NDR deshalb relevant, weil die Hamburger Steuerbehörde im Jahr 2016 Steuerrückforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften des Jahres 2009 der Warburg Bank verjähren ließ. 2017 forderte sie erst nach einer Anweisung des Bundesfinanzministeriums wenige Wochen vor einer erneuten Verjährung 43 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften der Bank aus dem Jahr 2010 zurück.

Hamburger Abendblatt berichtete über Parteispenden

Das „Hamburger Abendblatt“ hatte bereits im Februar unter Berufung auf einen Parteisprecher berichtet, dass ein Tochterunternehmen der Warburg-Bank im Jahr 2017 mehr als 45.000 Euro an die Hamburger SPD gespendet habe - den größten Teil davon an den SPD-Kreis Hamburg Mitte. Dessen Vorsitzender, der Bundestagsabgeordnete Kahrs, räumte damals gegenüber dem Blatt ein, sich mit dem damaligen Bank-Chef Olearius getroffen und über mögliche Folgen des Cum-Ex-Skandals gesprochen zu haben.



Bei "Cum-Ex"-Geschäften wurden rund um den Dividendenstichtag Aktien mit und ohne Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Banken und Aktienhändler nutzen so eine Gesetzeslücke und ließen sich über Jahre Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. Die Staatsanwaltschaft Köln führt in diesem Zusammenhang mehr als 70 Verfahren.