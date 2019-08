Die Staatsanwaltschaft Köln hat Räume der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream durchsuchen lassen.

Wie die Deutsche Börse mitteilte, fanden die Durchsuchungen in Eschborn bei Frankfurt im Rahmen der Cum-Ex-Ermittlungen gegen Kunden und Mitarbeiter statt. Man werde vollumfänglich mit den Behörden kooperieren.



Durch die so genannten Cum-Ex-Geschäfte sind der Staatskasse Einnahmen in Milliardenhöhe verloren gegangen. Dies geschah, indem sich Händler mithilfe von Banken bei Aktiengeschäften mehr Kapitalertragssteuer erstatten ließen, als sie gezahlt hatten.



In der nächsten Woche stehen erstmals zwei ehemalige Händler der Hypovereinsbank wegen Cum-Ex-Geschäften vor Gericht.