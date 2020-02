Die Hamburger SPD gerät im Skandal um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte weiter unter Druck.

Neben CDU, Linken, FDP und AfD forderte nun auch die mit der SPD regierenden Grünen-Fraktion, dass der Haushaltsausschuss noch vor der Bürgerschaftswahl am kommenden Sonntag zu einer Sondersitzung zusammenkommen müsse. Dabei sollten Fragen über Treffen führender SPD-Politiker mit dem ehemaligen Chef der in der Affäre unter Verdacht stehenden Warburg-Bank geklärt werden. Zudem steht der Vorwurf im Raum, die Finanzbehörde habe eine Steuerforderung gegenüber der Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren lassen.



Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ unter Berufung auf einen Parteisprecher berichtet, dass ein Tochterunternehmen der Warburg-Bank im Jahr 2017 mehr als 45.000 Euro an die Hamburger SPD gespendet habe - den größten Teil davon an den SPD-Kreis Hamburg Mitte. Dessen Vorsitzender, der Bundestagsabgeordnete Kahrs, räumte gegenüber dem Blatt ein, sich mit dem damaligen Bank-Chef Olearius getroffen und über mögliche Folgen des Cum-Ex-Skandals gesprochen zu haben. Auch der frühere Hamburger Bürgermeister und heutige Vizekanzler Scholz soll sich mit Olearius getroffen haben. Die Grünen-Politikerin Fegebank erklärte gegenüber dem NDR-Fernsehen, es stünden politische Einflussnahme und Deals im Raum, die der Haushaltsausschuss klären müsse.



Bei „Cum-Ex“-Geschäften wurden rund um den Dividendenstichtag Aktien mit und ohne Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem die Papiere gehörten. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden.