Das Landgericht Wiesbaden hat den bundesweit zweiten Strafprozess im Cum-Ex-Skandal zugelassen.

Dabei geht es um eine inzwischen geschlossene Gesetzeslücke, durch die sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach erstatten ließen. Dem Staat entgingen Gelder in Milliardenhöhe.



In Wiesbaden ließ die Wirtschaftsstrafkammer die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main von Mai 2018 zu und eröffnete das Hauptverfahren. Angeklagt sind ein hessischer Anwalt und fünf ehemalige Mitarbeiter einer Bank. Ihnen wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Seit September dieses Jahres läuft bereits in Bonn der erste Strafprozess in der Cum-Ex-Affäre.