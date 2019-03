Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft befürchtet, dass die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals scheitern könnte.

Der Vorsitzende Eigenthaler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn die Verjährungsfrist verstreiche, schaue der Fiskus in die Röhre. Es gehe um hochkomplexe Sachverhalte, und der Widerstand derjenigen, die Geld zurückzahlen müssten, sei enorm. Eigenthaler reagierte auf Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung, nach denen es nicht genügend Ermittler gebe. In dem Milliarden-Skandal geht es um die mehrfache Erstattung einmal geleisteter Kapitalertragssteuern.



Das Recherchebüro Correctiv kritisierte, dass in der Schweiz und in Hamburg staatsanwaltlich gegen den Journalisten Schröm ermittelt wird. Er hatte den Cum-Ex-Skandal mit aufgedeckt. Correctiv-Geschäftsführer Schraven sagte im Deutschlandfunk: "Was sollen Journalisten anderes machen, als Geheimnisse von Kriminellen zu verraten?"