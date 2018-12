Der Steuerexperte Spengel erhebt in der Cum-Ex-Affäre um milliardenschweren Finanzbetrug Vorwürfe gegen das Bundesfinanzministerium.

Spengel sagte im Deutschlandfunk, es gebe keinerlei Kontroll- und Compliance-Mechanismen. So sei das Ministerium selbst heute nicht in der Lage, die Höhe des Steuerschadens mit irgendeiner Zahl zu beziffern.



Bei Cum-Ex-Geschäften geht es im Wesentlichen darum, sich bei Aktiengeschäften eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat erstatten zu lassen. Ein Journalisten-Netzwerk hat enthüllt, dass den Steuerzahlern in mindestens elf EU-Ländern auf diese Weise mehr als 55 Milliarden Euro verloren gegangen sind.



Spengel bemängelt, dass sich die zuständigen Behörden in Bund und Ländern nicht ausreichend abstimmen. Nach seinem Dafürhalten hätte auffallen müssen, wenn ein Amt eine Steuer erstatte, die das andere nie eingenommen habe. Doch habe man, so Spengel, seit mehreren Jahren nichts unternommen, um das Problem zu lösen - auch wenn die Aufgabe schwierig sei.