Im Zuge der so genannten Cum-Ex-Ermittlungen sind zwölf Wohnungen und Büros in Hessen und Bayern durchsucht worden.

Eine weitere Razzia gab es nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in den Niederlanden. Die Ermittlungen richteten sich gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 50 und 57 Jahren. Sie sollen einen Steuerschaden von zusammen 53,3 Millionen Euro verursacht haben. An den Durchsuchungen in Hessen und Bayern seien sechs Staatsanwälte und über 100 Beamte der Steuerfahndung beteiligt gewesen.



Bei den "Cum-Ex"-Geschäften ließen sich Anleger einmal gezahlte Kapitalertragsteuer mit Hilfe ihrer Bank mindestens zwei Mal erstatten. Dadurch sind dem Staat schätzungsweise mehr als fünf Milliarden Euro entgangen, bevor die Gesetzeslücke 2012 geschlossen wurde.