Das vorläufige Scheitern des Corona-Impfstoffkandidaten von Curevac hat nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium keine Auswirkungen auf das Tempo der Impfkampagne. Allerdings gerät nun der Einstieg des deutschen Staates bei dem Tübinger Unternehmen in die Kritik. 300 Millionen Euro hatte der Bund investiert.

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Fall zeige mal wieder, dass Politiker keineswegs die besseren Investoren seien. Der Staat sei ohne Not in das Unternehmen eingestiegen. Curevac habe im letzten Frühjahr genügend private Investoren gefunden. Diese würden jetzt zwar auch Geld verlieren, das sei aber ihr eigenes und nicht das der Steuerzahler.



Auch der frühere Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Feld, sagte, der Bund habe mit traumwandlerischer Sicherheit denjenigen der beiden Impfstoffhersteller erwählt, der es nun nicht schaffe, rechtzeitig einen wirksamen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Der Staat solle sich am besten von Industriebeteiligungen und industriepolitischen Offensiven oder - Zitat - "industriepolitischen Fantasien" fernhalten.



Der Bund hält über die Förderbank KfW rund ein Fünftel an Curevac. Größter Investor ist der SAP-Gründer Dietmar Hopp mit fast 47 Prozent. Nach enttäuschenden Ergebnissen einer Zwischenanalyse des Corona-Impfstoffkandidaten von Curevac brach der Aktienkurs um die Hälfte ein.

Vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent

In einer Mitteilung der Firma hieß es, das Präparat habe in der Studie mit 40.000 Probanden eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades. Die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien seien damit nicht erreicht worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA etwa verlangt eine Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent, die WHO strebt mindestens 70 Prozent an.



Für die Zwischenanalyse wurden demnach 134 Covid-19-Infektionen untersucht. Dabei seien mindestens 13 verschiedene Virus-Varianten festgestellt worden, bei denen es sich nur in einem einzigen Fall um die Ursprungsvariante gehandelt habe. Mehr als die Hälfte der Infektionen sei durch so genannte besorgniserregenden Varianten ausgelöst worden. Der Curevac-Vorstandsvorsitzende Haas sprach von einer "beispiellosen Bandbreite an Varianten", die eine hohe Wirksamkeit zu einer Herausforderung machten. Außerdem habe das Vakzin bei jüngeren Menschen eine deutlich höhere Wirksamkeit gezeigt als bei der Altersgruppe über 60.

Einfluss von Virusvarianten unklar

Die bisher zugelassenen Impfstoffe etwa von Biontech oder Moderna erreichten bei der Zulassung zwar recht hohe Wirksamkeits-Werte. Allerdings liefen die Studien der anderen Hersteller meist noch im Kontext der Ursprungs-Variante ab. Sie zeigen allerdings in der Praxis eine zwar verminderte, aber noch immer hohe Wirksamkeit gegen gängige Varianten.



Der Virologe Peter Hotez vom amerikanischen Baylor College of Medicine erklärte, es sei nicht klar, ob das Problem auf die Varianten zurückzuführen sei oder auf die Unfähigkeit des Impfstoffs, die Bildung hoher Mengen an neutralisierenden Antikörpern auszulösen. Womöglich könnte auch die Dosierung des Impfstoffs eine Rolle spielen. Curevac testete sein Mittel in einer deutlichen niedrigeren Dosierung von zwölf Mikrogramm mRNA als Biontech (30 Mikrogramm) und Moderna (100 Mikrogramm).



Unsere Forschungsredaktion hat zusammengestellt, welchen Einfluss auch falsche unternehmerische Entscheidungen auf den Erfolg der Impfstoffentwicklung gehabt haben könnten.

Curevac-Studie wird fortgesetzt, Hoffnung auf Auffrischungsimpfungen

Von Curevac hieß es, die Studie werde bis zur finalen Analyse mit mindestens 80 weiteren Fällen fortgesetzt. Die endgültige Wirksamkeit des Impfstoff-Kandidaten könne sich noch verändern. Die bisher verfügbaren Daten wurden an die Europäische Arzneimittel-Agentur übermittelt.



Zuletzt hatte das Bundesgesundheitsministerium den mRNA-Impfstoff von Curevac wegen Verzögerungen bei der Studie bereits aus der Planung für die Impfkampagne gestrichen. Das Bundesgesundheitsministerium wollte die vorläufigen Studienergebnisse nicht kommentieren. Es versicherte aber, dass es keine Auswirkungen auf das Tempo der Impfkampagne gebe. Die EU hatte bis zu 405 Millionen Dosen bei Curevac bestellt.



Curevac dürfte auch weiter darauf hoffen, in einer zweiten Impfphase etwa bei Auffrischungsimpfungen zum Zuge zu kommen. Dafür könnte das Vakzin auf eine oder mehrere bestimmte Varianten angepasst werden. Auch forscht das Unternehmen weiter an kleinen Bioreaktoren, mit denen Impfstoffe vor Ort produziert werden könnten.

