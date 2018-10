Russland hat Vorwürfe mehrerer westlicher Staaten zurückgewiesen, wonach sein Militärgeheimdienst GRU eine Reihe weltweiter Cyber-Angriffe durchgeführt hat.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau erklärte, bei den Anschuldigungen handele es sich um - Zitat - "große Fantasien".



Zuvor hatte die britische Regierung von mehreren Cyber-Attacken des GRU auf politische Institutionen, Unternehmen und Medien gesprochen. Die Niederlande wiesen vier Russen aus, die geplant haben sollen, in das Computernetzwerk der Organisation für das Verbot chemischer Waffen einzudringen. In den USA sollen sieben Agenten des GRU angeklagt werden, denen vorgeworfen wird, in die Computernetze internationaler Anti-Doping-Behörden eingedrungen zu sein. Auch Kanada warf Russland Cyber-Angriffe vor. Vertreter von EU und NATO äußerten sich besorgt.