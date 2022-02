Im Russland-Ukraine-Konflikt spielt auch digitale Kriegsführung eine wichtige Rolle. (imago images / Stuart Miles)

Man habe mit den Angriffen nichts zu tun, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Wie erwartet, mache die Ukraine weiterhin Russland für alles verantwortlich. Die Behörden in Kiew hatten indirekt auf Russland als möglichen Urheber der Cyberangriffe verwiesen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass - so wörtlich - der Aggressor zu schmutzigen Tricks greife, erklärte die für die Kommunikationsüberwachung zuständige Behörde. Erst im Januar waren mehrere Internetseiten der ukrainischen Regierung mit einer massiven Attacke lahmgelegt worden.

Mit Blick auf die Militärkonzentration an der russischen-ukrainischen Grenze kündigte Russland einen weiteren Truppen-Abzug an. Derzeit sind rund 150.000 Soldaten an der Grenze stationiert, Manöver werden zum Teil auch in Belarus abgehalten. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte erklärt, bislang sehe man keine Anzeichen für eine Deeskalation. Im Gegenteil scheine Russland den Militäraufmarsch fortzusetzen.

