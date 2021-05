Niederlassungen des französischen Versicherungskonzerns AXA in Asien sind von Hackern angegriffen worden.

Wie das Unternehmen mitteilte, sind Standorte in Thailand, Malaysia, Hongkong und den Philippinen betroffen. Die Cyber-Kriminellen erbeuteten Berichten zufolge eine erhebliche Menge an Kundendaten. Sie verlangen ein Lösegeld und drohen damit, Firmendokumente zu veröffentlichen.



In diesem Monat hatte es bereits zwei schwere Hackerangriffe mit dem Ziel gegeben, hohe Lösegeldzahlungen zu erpressen: auf die Computersysteme des irischen Gesundheitswesens und auf die größte Treibstoff-Pipeline in den USA.

