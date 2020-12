Der künftige US-Präsident Biden hat angekündigt, Cyberangriffe wie den jetzt bekanntgewordenen Fall nicht unbeantwortet zu lassen.

Verantwortliche würden in Abstimmung mit Verbündeten zur Rechenschaft gezogen, erklärte er. Was über den jüngsten Angriff bekannt sei, sei sehr besorgniserregend. Die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit, Cisa, stuft den seit mindestens März laufenden Cyberangriff auf Regierungseinrichtungen als ernste Gefahr ein. In einer Erklärung heißt es, es sei unklar, welche Informationen erbeutet worden seien. Betroffen seien das Finanz- und das Handelsministerium, Militär und Geheimdienste. Die Angreifer gelangten offenbar über Programme des Herstellers Solarwinds in die Netzwerke. Das Unternehmen erklärte, bis zu 18.000 seiner Kunden hätten ein kompromittiertes Software-Update heruntergeladen.



Die "Washington Post" und die "New York Times" hatten berichtet, bei den Angreifern handele es sich um Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Die russische Regierung wies das zurück.

