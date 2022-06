Symbolbild Cyberangriff (imago images/Westend61)

Das Verteidigungsministerium teilte mit, der Angriff habe sich gegen ein nationales Datennetz gerichtet. Demnach waren etwa die Webseiten der Steuer- und der Migrationsbehörde über Stunden nicht erreichbar. Die russische Hackergruppe Killnet erklärte, hinter dem Angriff zu stecken.

Russland hatte Litauen und der EU vor einer Woche "Feindseligkeit" vorgeworfen. Zuvor hatte Litauen im Rahmen der EU-Sanktionen Warenlieferungen in die russische Exklave Kaliningrad eingeschränkt. Daraufhin drohte Russland mit Vergeltung. Schon zu diesem Zeitpunkt warnten die Behörden in Litauen vor Hackerangriffen. Die russische Hackergruppe verwies in ihrer Stellungnahmen explizit auf die Lage in Kaliningrad.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.