Nach einer neuen Welle von Cyberangriffen auf deutsche Politiker hat sich das Auswärtige Amt bei der russischen Regierung beschwert.

Diese unzulässigen Aktivitäten müssten mit sofortiger Wirkung eingestellt werden, erklärte eine Sprecherin in Berlin.



Die deutschen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben mindestens drei Mal in diesem Jahr den Bundestag über Cyberangriffe ausländischer Nachrichtendienste auf Parlamentarier informiert. Zuletzt sollen mehrere Abgeordnete von Union und SPD betroffen gewesen sein.



Hinter sogenannten Phishing-Attacken, bei denen versucht worden war, in private Accounts von Abgeordneten zu gelangen, wird eine russische Hackergruppe vermutet. Diese soll in Verbindung zum russischen Militärgeheimdienst GRU stehen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.