In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind mehrere Krankenhäuser von Cyberangriffen getroffen worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz und das Landeskriminalamt in Mainz mitteilten, wurden Mitte des Monats die Server von 18 Einrichtungen mit einer Schadsoftware verschlüsselt. Bisher sei die IT-Infrastruktur noch nicht vollständig wieder hergestellt. Es gebe keine Erkenntnisse, dass sensible Daten gestohlen worden sein könnten. Weiter hieß es, die betroffenen Krankenhäuser seien im administrativen Bereich eingeschränkt. Die medizinische Versorgung sei von dem Angriff allerdings nicht betroffen. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittele wegen Computersabotage und versuchter Erpressung.