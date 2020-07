Russland hat Deutschland vor einer Verschlechterung der Beziehungen gewarnt, sollte die Bundesregierung Sanktionen wegen des Hackerangriffs auf den Bundestag im Jahr 2015 verhängen.

Vize-Außenminister Titow sagte der Agentur Interfax, Moskau seien trotz Aufforderungen bisher keine Beweise dafür vorgelegt worden, dass russische Bürger an der Cyberattacke beteiligt gewesen seien. Ohne derartige Belege seien die Vorwürfe haltlos. Vielmehr bedaure man, dass Berlin nun als - so wörtlich - "Anstifter und Lokomotive in einer neuen Restriktionsspirale" gegen Russland auftrete. Die Bundesregierung hatte den EU-Staaten Anfang Juni vorgeschlagen, wegen des Online-Angriffs gemeinsame Sanktionen zu verhängen. Die Entscheidung steht allerdings noch aus.



Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein Hacker vom russischen Militärgeheimdienst GRU in die Attacke verwickelt war. Dabei waren Computer in zahlreichen Abgeordnetenbüros mit Spionagesoftware infiziert worden.