Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler warnt vor einer "dramatischen Verwundbarkeit" Westeuropas durch Cyberattacken und rät deshalb zu einem Umdenken in der Sicherheitspolitik.

Münkler sagte im Deutschlandfunk, die Erscheinungsform von Kriegen habe sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert - von militärischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten hin zu "Hybridkriegen". Gegen Cyberattacken sei aber auch Deutschland derzeit schlecht gerüstet. Münkler plädierte deshalb dafür, die strategischen Fähigkeiten der Armeen neu auszurichten und "für relativ viel Geld" IT-Berater einzustellen. Eigene Cyber-Einheiten aufzubauen sei schwierig - unter anderem wegen der niedrigen Besoldung in den Armeen.



Münkler glaubt, dass die Politik die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung mittlerweile erkannt hat. In der Gesellschaft sei dies aber ein mühsamer Prozess, denn die Bevölkerung halte Frieden letztlich für einen Normalzustand und eine Selbstverständlichkeit.