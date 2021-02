Der Chaos Computer Club sieht auch in Deutschland eine Gefahr von Hackerangriffen auf Wasserwerke.

Eine Attacke wie auf die Aufbereitungsanlage in Florida sei auch hierzulande jederzeit denkbar. "Von außen auf Fernwartungssysteme zuzugreifen, ist relativ einfach", sagte Manuel Atug, Cybersicherheitsexperte des CCC, dem Deutschlandfunk. "Wenn man weiß, wie das geht, ist sowas in fünf Minuten geschafft."



Atug betonte, die Gefahr eines Angriffs sei überall dort, wo mit externen Steuerungsanlagen operiert werde, besonders hoch – etwa in der Ernährungs-, Energie- oder Wasserwirtschaft. Problematisch sei, dass sich die Betreiber dieser Gefahr häufig nicht bewusst seien und ihre Anlagen daher nicht oder nur unzureichend vor Cyberattacken schützten, betont Atug.



Er verweist auf eine Untersuchung der Initiative "Internetwache" von 2018, die 27 offene, aus dem Internet einsehbare Steuerungssysteme von Wasserwerken in Deutschland ausgemacht habe. Zwar gebe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Betreibern Tipps zur Fernwartung von IT-Systemen, diese würden jedoch häufig einfach ignoriert oder seien gar nicht bekannt. Oft mangele es zudem an den entsprechenden Ressourcen und Mitarbeitern, um einen effektiven Schutz vor Angriffen zu gewährleisten.

Nur Anlagen für mehr als 500.000 Menschen gelten als "kritische Infrastruktur"

Problematisch ist dem CCC zufolge auch, dass in Deutschland nur solche Wasserwerke als sogenannte kritische Infrastruktur mit speziellen Sicherheitsauflagen gelten, die mehr als 500.000 Menschen versorgen. Laut Atug fallen darunter jedoch nur 50 der rund bundesweiten 5.000 Anlagen. "Das ist eine problematische Definition", findet er. "Sehr viel sinnvoller wäre es, die Wasserversorgung insgesamt als kritische Infrastruktur einzustufen".



Nicht nur auf Seiten der Betreiber, auch auf politischer Ebene bestehen dem Experten zufolge also erhebliche Defizite mit Blick auf die sogenannte Cyber-Resilienz. Und diese Defizite, so die Einschätzung von Atug, dürften sich mit der fortschreitenden Digitalisierung in den kommenden Jahren sogar noch verschärfen.

