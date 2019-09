Bei einer Razzia gegen Cyberkriminelle haben Polizisten in Rheinland-Pfalz sieben Verdächtige festgenommen.

Wie das Landeskriminalamt in Mainz mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um die Betreiber eines kriminell betriebenen Rechenzentrums in Rheinland-Pfalz. Von dem Rechenzentrum war den Angaben zufolge vor drei Jahren ein Hackerangriff auf Router der Deutschen Telekom erfolgt. Zudem soll von dort aus auch die weltweit zweitgrößte illegale Handelsplattform im sogenannten Darknet betrieben worden sein. Die Plattform "Wall Street Market", über die unter anderem Drogen und Schadsoftware gehandelt wurden, war im April zerschlagen worden.



Einzelheiten will das Landeskriminalamt morgen bekanntgeben.