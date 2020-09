Hacker aus Russland und China haben nach Angaben von Microsoft gezielte Cyberangriffe im Zusammenhang mit der anstehenden US-Präsidentschaftswahl verübt.

Die Attacken hätten auf Mitarbeiter aus den Wahlkampflagern von Präsident Trump und seines Herausforderers Biden gezielt und seien vereitelt worden. Microsoft-Vizechef Burt erklärte, dies verdeutliche, dass ausländische Gruppen ihre Bemühungen im Hinblick auf die Wahl in diesem Jahr wie erwartet verstärkt hätten.



Das Unternehmen gab an, 200 Angriffe entdeckt zu haben, die mit russischen Hacker-Gruppen in Verbindung stünden. Aus China habe es erfolglose Attacken gegeben, die unter anderem gegen Biden gerichtet gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.