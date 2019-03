Hacker aus dem Iran haben nach Erkenntnissen von Microsoft-Experten in den vergangenen zwei Jahren mehr als 200 Unternehmen weltweit angegriffen.

Diese Attacken hätten eine massive destabilisierende Wirkung gehabt, sagte Microsoft-Manager Lambert dem "Wall Street Journal". Dabei seien Unternehmensgeheimnisse gestohlen und Daten gelöscht worden. Betroffen waren demnach unter anderem Öl- und Erdgas-Firmen, Maschinenbauer und andere international aktive Konzerne in Ländern wie Deutschland, Saudi-Arabien, Großbritannien, Indien und den USA.



Dem Iran wurden vor allem aus den USA in der Vergangenheit wiederholt Cyberattacken vorgeworfen. Die Regierung in Teheran wies die Anschuldigungen stets zurück.