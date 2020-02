Von knapp 2.800 Stellen für IT-Sicherheit in den Bundesministerien ist rund ein Viertel nicht besetzt.

Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die das ZDF berichtet. Im Innenministerium und im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist es demnach sogar fast ein Drittel. Das Bundesinnenministerium erklärte, in den Ministerien seien neue Stellen geschaffen worden, für die die Ausschreibungen noch nicht beendet seien.



Die netzpolitische Sprecherin der Linken, Domscheit-Berg, kritisierte, die Bundesregierung habe offensichtlich keine Vorstellung davon, wie gravierend die Bedrohungslage bei ungenügender IT-Sicherheit in einer digitalen Gesellschaft sei.