Die neue Agentur für Cybersicherheit wird im Raum Halle/Leipzig angesiedelt.

Das teilten Verteidigungsministerin von der Leyen und Bundesinnenminister Seehofer in Berlin mit. Die Agentur soll den Schutz vor Angriffen im Internet verbessern und neue Technologien entwickeln. Zudem werde sie die Wirtschaftsstandorte Sachsen und Sachsen-Anhalt stärken. Die Ministerpräsidenten Kretschmer und Haseloff begrüßten die Entscheidung.



In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Forderungen aus der Politik gegeben, Bundesbehörden nach Ostdeutschland zu verlegen. Zuletzt hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Söder im Deutschlandfunk gesagt, der Bund müsse zeigen, dass er Interesse an einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse habe. Die Behörden sollten nicht 20 Kilometer von Berlin entfernt, sondern in strukturschwache Gebiete verlegt werden. So könnten dort neue Strukturen geschaffen werden, betonte der CSU-Politiker. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Hirte, hatte sich mehrfach für eine Verlagerung von Verwaltungseinrichtungen nach Ostdeutschland ausgesprochen.