Die Zahl der IT-Angriffe auf deutsche Unternehmen ist nach Angaben aus der Wirtschaft im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

53 Prozent der Führungskräfte großer und mittlerer Unternehmen gaben bei einer Befragung für den "Cyber Security Report 2019" an, man sei täglich oder mindestens einmal in der Woche Cyberangriffen ausgesetzt. Diese hätten das

Ziel, an Firmengeheimnisse zu gelangen oder das Unternehmen anders zu schädigen. 2018 hatten 46 Prozent der Befragten diese Sorge geäußert. Bei jedem fünften Unternehmen hätten solche Angriffe bereits spürbare Schäden verursacht, hieß es. - Für die Studie hatte das Allensbach Institut zwischen Ende Juni und Anfang August 408 Führungskräfte aus Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern befragt.