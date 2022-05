Jahrestag des Weltkriegsendes

CDU-Generalsekretär Czaja kritisiert Bundeskanzler Scholz für dessen Ansprache zum 8. Mai. (Fabian Sommer/dpa)

Czaja sagte im Deutschlandfunk , er habe eine Rede mit wenig Leidenschaft und wenig Neuigkeitswert gehört. Seine Partei freue sich zwar, wenn sich der Kanzler überhaupt zu seinen Positionen und Inhalten äußere, aber es scheine eine große Nervosität um die Bilanz der eigenen Regierung zu geben, wenn man als Zeitpunkt den Abend der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wähle. Czaja sprach von einer parteipolitischen Taktik des Regierungschefs.

Scholz hatte der Ukraine gestern am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa weitere Unterstützung zugesichert. Die Bundesrepublik habe dabei erstmals in ihrer Geschichte Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt und dabei sorgfältig abwägend auch schweres Gerät geliefert. Das setze man fort. Für ihn stehe fest, dass Russlands Präsident Putin den Krieg nicht gewinnen werde, erklärte Scholz.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.