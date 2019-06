Frankreichs Präsident Macron und die britische Premierministerin May haben 75 Jahre nach der Landung der alliierten Truppen in der Normandie den Grundstein für eine britische Gedenkstätte gelegt.

Die Stätte in Ver-sur-Mer werde die Tausenden Soldaten aus Großbritannien ehren, die ihr Leben in der Normandie verloren hätten, sagte Macron. May erklärte, in der Normandie erinnere man sich für immer an den Mut, das Engagement und die Entschlossenheit der Soldaten.



Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland vom Westen her. Damals waren Zehntausende Soldaten von der britischen Küste aus in Richtung Frankreich aufgebrochen. Zu einer weiteren Gedenkveranstaltung auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux wird auch US-Präsident Trump erwartet.