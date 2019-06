Die britische Königin Elisabeth II. hat in Portsmouth die Verdienste der Soldaten bei der Landung der westlichen Alliierten in der Normandie gewürdigt.

Mit Demut und im Namen ihres Landes und der gesamten freien Welt wolle sie den Männern danken, sagte die Königin vor etwa 300 geladenen Veteranen. US-Präsident Trump sprach zum Gedenken ein Gebet. Kanadas Premierminister Trudeau und die britische Premierministerin May verlasen Tagebucheinträge von Zeitzeugen. Auch Bundeskanzlerin Merkel nimmt an der feierlichen Zeremonie teil.



Vom südenglischen Portsmouth aus hatten sich heute vor 75 Jahren die alliierten Truppen auf den Weg ins besetzte Frankreich gemacht. Bei der Landung in der Normandie wurden etwa 10.000 Soldaten der Alliierten getötet. Der sogenannte "D-Day" hatte entscheidende Bedeutung für den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. In der Normandie ist morgen, am eigentlichen Jahrestag, eine weitere große Gedenkveranstaltung geplant.