Fachkräfte-Einwanderung

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Jahr 2021. (imago images / Metodi Popow / M. Popow via www.imago-images.de)

Im akademischen Bereich werbe der DAAD nun dafür, dass ein weiteres großes Fachkräfteprogramm aufgelegt werde, bei dem man auf das stärkste Zugpferd setze, das man in der Bundesrepublik habe, nämlich die deutschen Hochschulen. Der soeben in seinem Amt bestätigte DAAD-Präsident wies darauf hin, dass die Unis hierzulande in den vergangenen 15 bis 20 Jahren nachweislich immer attraktiver geworden seien . An den vorliegenden Zahlen lasse sich ablesen, dass Deutschland weltweit das viertattraktivste Land für interationale Studierende sei.

Wenn man junge Menschen, die talentiert und bildungsaffin seien, ins Land hole, sie während des Studiums sprachlich und kulturell integriere und einen deutschen Abschluss erwerben lasse, "dann stehen sie unmittelbar als junge, integrierte Menschen dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung", so Mukherjee, der derzeit Präsident der Justus-Liebig-Universität in Gießen ist und im Herbst als Rektor an die Universität zu Köln wechselt.

"Brauchen China-Kompetenz"

Mukherjee ging in dem Interview auch auf die hochschulpolitische Zusammenarbeit mit China ein. Mit Blick auf die umstrittenen Konfuzius-Institute, die Peking auch in Deutschland unterhält, sagte er, es gebe bereits einzelne deutsche Universitäten, die mit diesen Einrichtungen nicht länger kooperierten. Allerdings müsse man dazu sagen, dass die Verträge mit den derzeit 19 und künftig 17 Konfuzius-Instituten sehr unterschiedlich seien. Deshalb könne man diese nicht pauschal beurteilen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.