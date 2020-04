In Bayern hat Ministerpräsident Söder zusammen mit Landtagspräsidentin Aigner der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Anlass war die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau vor 75 Jahren durch US-Soldaten. Söder und Aigner betonten, dass das Gedenken an die Opfer und die Erinnerung an die NS-Verbrechen Aufgabe und Verpflichtung zugleich bleibe. Die offizielle Feier mit Publikum soll nach der Corona-Krise im nächsten Jahr nachgeholt werden.



Zuvor hatte sich die Deutsche Bischofskonferenz vom Verhalten der katholischen Bischöfe im Zweiten Weltkrieg distanziert. In einem Dokument dazu hieß es, bei aller inneren Distanz sei die Kirche ein Teil der Kriegsgesellschaft gewesen.