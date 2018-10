Die Eisschnellläuferin Pechstein ist mit ihrer Klage gegen den Internationalen Sportgerichtshof CAS gescheitert.

Der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bescheinigte dem CAS in einem Grundsatzurteil Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Pechstein hatte Beschwerde eingereicht, weil sie den Sportgerichtshof in Lausanne nicht für unparteiisch hält. Der CAS hatte 2009 eine zweijährige Sperre gegen Pechstein wegen auffälliger Blutwerte bestätigt, wogegen Pechstein nun vorzugehen versuchte. Als Begründung für ihren Vorwurf führte die 47-Jährige unter anderem die Art und Weise an, wie die Richter des CAS ernannt werden. In dem Verfahren wollte Pechstein Schadenersatz für erlittenes Unrecht durchsetzen. Experten bescheinigen ihr eine geerbte Blutanomalie als Grund für schwankende Blutwerte.



Der Europäische Gerichtshof sprach Pechstein allerdings eine Entschädigung in Höhe von 8.000 Euro zu, weil der CAS ihr keine öffentliche Anhörung gewährt habe. Dadurch sei ihr Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden.