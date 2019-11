In drei Bundesstaaten der USA sind neue Gouverneure gewählt worden.

Dabei zeichnet sich im traditionell konservativen Bundesstaat Kentucky ein Sieg des demokratischen Herausforderers Beshear ab. US-Präsident Trump hatte dort bis zuletzt Wahlkampf gemacht und betont, die Wahl sei auch eine Abstimmung über ihn selbst. Auch in Virginia konnte sich der demokratische Bewerber durchsetzen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist die Partei dort in beiden Parlamentskammern in der Mehrheit. Im Bundesstaat Mississippi siegte laut US-Medienberichten dagegen der republikanische Kandidat.