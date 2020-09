Nach Schweden will jetzt auch Dänemark ein neues Vergewaltigungsgesetz einführen.

Die Regierung will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass in Zukunft alle Beteiligten dem Geschlechtsverkehr zustimmen müssen. Sonst gelte es als eine Vergewaltigung. Bisher musste nach dänischem Recht ein Opfer ausdrücklich Nein gesagt haben.



Nach Informationen der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau kann die Zustimmung durch Worte, aber auch durch Handlungen wie zum Beispiel Küsse oder Berührungen ausgedrückt werden. Entscheidend ist hier, dass Passivität nicht als Ja gewertet wird. Der Gesetzesvorschlag soll im Oktober ins Parlament eingebracht werden.



In Schweden gilt ein entsprechendes Gesetz seit zwei Jahren. Inzwischen gab es schon einige Verurteilungen. Bevor das Gesetz eingeführt wurde, wurde es heftig diskutiert.