Man sei zwar schon sehr präsent in der Region, sei aber bereit, noch mehr zu tun, sagte Ministerpräsidentin Frederiksen anlässlich einer heute beginnenden Reise in die drei Staaten. Bislang sind 200 dänische Soldaten und mehrere Kampfflugzeuge in Estland und Litauen stationiert. Eine dänische Fregatte wurde in die östliche Ostsee geschickt.

