In Dänemark gilt ab heute in der Öffentlichkeit ein Verschleierungsverbot.

Damit tritt ein Gesetz in Kraft, das Ende Mai vom Parlament in Kopenhagen verabschiedet wurde. Es richtet sich gegen muslimische Schleier wie Burka oder Nikab, umfasst aber auch Sturmhauben, Gesichtsmasken und falsche Bärte. So soll offenbar dem Vorwurf entgegengewirkt werden, es könne sich um eine religiöse Diskriminierung handeln. Ein Burkaverbot gibt es auch in anderen europäischen Ländern, etwa in Frankreich, Belgien und Österreich.



Sollten in Dänemark Frauen in Burka oder Nikab angetroffen werden, müssen sie nicht auf der Straße den Schleier abnehmen. Vielmehr würden sie aufgefordert, in ihre Wohnungen zu gehen. Verstöße sollen mit einer Strafe von 1.000 Kronen, das sind 134 Euro, geahndet werden. Im Wiederholungsfall können sich die Strafen verzehnfachen.



