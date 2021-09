In Dänemark fallen ab heute die letzten Corona-Beschränkungen weg.

So muss beispielsweise niemand mehr bei bestimmten Großveranstaltungen wie Begegnungen in der obersten Fußballliga des Landes einen Corona-Pass vorzeigen. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, entfällt auch in den gerade erst wieder eröffneten Diskotheken. Zugleich wird Covid-19 nicht mehr länger als gesellschaftskritische Krankheit eingestuft. Die Maskenpflicht und andere Corona-Beschränkungen wurden in Dänemark bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach zurückgefahren.



Ein Grund für die endgültige Lockerung sind die hohen Impfzahlen. Bislang sind mehr als 83 Prozent aller Menschen im Land im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft worden.

