Die dänische Regierung will die Bedingungen für staatliche Hilfen an Einwanderer verschärfen. Ministerpräsidentin Frederiksen sagte in Kopenhagen, künftig solle eine Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit gelten, falls Einwanderer staatliche Unterstützung erwarteten. Dies sei für alle geplant, die mangelhafte Dänisch-Kenntnisse hätten und nach dem Bezug von staatlichen Leistungen über mehrere Jahre hinweg keiner regulären Arbeit nachgingen.

Die Sozialdemokratin begründete den Vorstoß damit, dass mindestens 37 Arbeitsstunden pro Woche dazu beitrügen, dass Einwanderer aus ihren Häusern herauskämen und dies ihre Integration vorantreibe. Bislang habe Dänemark diesen Menschen einen schlechten Dienst erwiesen, da nichts von ihnen verlangt worden sei.



Aus der Opposition wurden Bedenken laut, die Arbeitsregelung könne zu staatlich gestütztem Sozialdumping führen. Die dänische Regierung hatte es zu ihrem Ziel erklärt, die Zahl der Asylbewerber in Dänemark auf null zu senken.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.