Fußball-EM

Dänemark - England 1:1 - Slowenien und Serbien ebenfalls 1:1

Bei der Fußball-Europameisterschaft haben sich Dänemark und England 1:1 getrennt. Harry Kane traf beim Spiel in Frankfurt in der 18. Minute für England, Morten Hjulmand glich in der 34. Minute aus.