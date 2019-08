In Kopenhagen ist vor einer Polizeiwache ein Sprengsatz explodiert.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Vorfall war nach Angaben der Ermittler bereits die zweite Detonation in dieser Woche vor einem öffentlichen Gebäude der dänischen Hauptstadt. Am Dienstag war bei einer Explosion vor einem Finanzamt eine Person leicht verletzt worden. In beiden Fällen geht die Polizei von gezielten Angriffen aus. Hinweise auf Terroranschläge lägen nicht vor, hieß es.