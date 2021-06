Die früheren Fußball-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker haben die Fortsetzung des Europameisterschaftsspiels zwischen Dänemark und Finnland nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen kritisiert. Aber auch an der Berichterstattung des ZDF selbst und an der Bildregie des Fußballverbands UEFA gibt es Kritik.

Der Fehler liege seiner Meinung nach bei der UEFA, sagte Kramer im ZDF. Der Verband hätte aus seiner Sicht sagen müssen, dass nicht mehr gespielt werde. Ähnlich äußerte sich Mertesacker, der wie Kramer als EM-Experte für das ZDF tätig ist.

ZDF weist Kritik zurück

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann wies unterdessen Kritik zurück, nicht angemessen über den Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars Christian Eriksen berichtet zu haben. Der Sender sei mit dem tragischen Zwischenfall verantwortungsvoll umgegangen. Béla Réthy habe einfühlsam aus dem Stadion reportiert, die Kollegen im Studio hätten die richtigen Worte gefunden, sagte Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. Er könne auch keine Kritik an der internationalen Regie der UEFA üben. Als sich das Ausmaß der schweren Verletzung abgezeichnet habe, habe es keine Nah-Einstellungen oder andere unpassende Bilder gegeben.



Zuvor hatte Frank Überall als Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) Kritik geübt. Er finde es unerträglich, dass bei der Live-Übertragung im Fernsehen lange Zeit die Reanimation des Fußballers gezeigt worden sei. Das sei unverantwortlich und widerspreche der journalistischen Ethik, ergänzte Überall. Journalismus dürfe nicht derart voyeuristisch sein. Das ZDF sei in der Pflicht, "diese eklatante Fehlentscheidung aufzuarbeiten".

"UEFA sollte das Reglement grundsätzlich überdenken"

Auch Deutschlandfunk-Sportredakteur Matthias Friebe kommentiert, die Bildregie der UEFA habe Wiederbelebungsmaßnahmen gezeigt und Eriksens weinende Frau ins Bild genommen. Das sei kaum zu ertragen - noch dazu, wenn man wisse, wie restriktiv die UEFA sonst mit Bildmaterial sei, etwa wenn sogenannte Flitzer das Spielfeld stürmten oder politische Botschaften auf den Rängen gezeigt würden. Befremdlich wirkt aus Friebes Sicht auch die Entscheidung, das Spiel nach der erlösenden Nachricht wieder anzupfeifen. Dies sei in Abstimmung und auf Wunsch beider Mannschaften geschehen, hieß es. "Aber fühlten sich wirklich alle Spieler in der Lage, wieder auf den Platz zu gehen?", fragt Friebe.

Dänische Spieler bekommen psychologische Hilfe angeboten

Der dänische Fußball-Verband hat seinen Spielern nach dem Zusammenbruch ihres Teamkollegen Eriksen psychologische Hilfe in Aussicht gestellt. Nationaltrainer Kasper Hjulmand sprach von einer traumatischen Erfahrung. Man werde die nächsten Tage damit verbringen, so gut wie möglich daran zu arbeiten. Das für Sonntag geplante Training wurde zunächst verschoben. Auch alle Medienaktivitäten seien gestrichen worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Finnischer Nationalspieler: Fußball so unbedeutend

Der finnische Kapitän Tim Sparv empfand nach eigenen Angaben trotz des 1:0-Erfolgs beim EM-Debüt seiner Mannschaft gegen Dänemark nur sehr gedämpfte Freude. "Was für eine Achterbahn der Gefühle dieser Tag war", twitterte der 34-Jährige. Man sei in Gedanken bei Christian Eriksen und seinen Angehörigen. Fußball sei so unbedeutend, wenn so etwas passiere. Das Leben sei kostbar, ergänzte Sparv. "Passt auf euch auf."

Eriksens Zusammenbruch während des Spiels bei der Fußball-EM

Eriksen war beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland kurz vor der Halbzeitpause kollabiert, inzwischen ist er laut UEFA und dänischen Verantwortlichen [stabil und wach|https://www.deutschlandfunk.de/fussball-em-daenemarks-spieler-eriksen-in-stabilem-zustand.1939.de.html?drn:news_id=1269136]. Die Partie war nach eineinhalbstündiger Pause fortgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.