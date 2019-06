In Dänemark wird die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Frederiksen, neue Ministerpräsidentin.

Nach fast dreiwöchigen Verhandlungen habe sie sich mit den anderen Parteien des Mitte-Links-Blocks darauf geeinigt, dass diese eine Minderheitsregierung der

Sozialdemokraten unterstützten, sagte Frederiksen in Kopenhagen. Die 41-jährige ist die bisher jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte des Landes. Der Mitte-Links-Block unter Führung der Sozialdemokraten war bei der Parlamentswahl am 5. Juni stärkste Kraft geworden.